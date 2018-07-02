AB'den Trump'a uyarı: Karşılık vermemiz ABD'ye 300 milyar dolara mal olur

Avrupa Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ı uyararak, otomobil parçalarına gümrük vergisi getirilmesi durumunda bunun ABD'ye yaşatacağı zararın 300 milyar dolar olacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ni otomobillere yüksek gümrük vergileri getirmekle tehdit ediyor.

Financial Times'ın aktardığına göre Avrupa Komisyonu, ABD Ticaret Bakanlığı'na yazılı bir uyarı göndererek, bu gümrük vergisine karşılık verileceğini ve bunun ABD'ye yaşatacağı zararın 300 milyar dolar olacağını ilan etti.

Yazılı uyarıda, Trump'ın gümrük vergisine verilecek yanıtın kapsamı detaylı olarak açıklandı. Bu uyarının Trump'ın kısa zaman içerisinde gümrük vergisi kararını alacağı düşünülerek hazırlandığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin ABD ile ticaret konusunda "Çin kadar kötü" olduğunu söylemiş ve AB'yi hedef alacak adımlar atacağının işaretini vermişti.

Trump "araba meselesinde" AB'nin ABD'ye yaptıklarının "korkunç" olduğunu savundu. Trump'ın AB üretimi otomobillerin ABD'de yaygın kullanımından rahatsız olduğu kaydediliyor.

'HER GÜN BİR ÜLKE ARIYOR'

Trump, "ticaret savaşı"yla ilgili son açıklamasında "Her gün bir ülke arıyor" diyerek, diğer ülkelerin ABD ile anlaşma yapmaya çalıştığını savunmuştu.

ABD Başkanı, gümrük vergileriyle birlikte ABD'nin dış ticaret açığını kapatabileceğini savunuyor. Ancak Trump'ın yaptırım uyguladığı ülkeler, ABD'ye benzer vergilerle yanıt veriyor.