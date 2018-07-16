AB'den Trump'a tepki: Kimi dost olarak gördüğünü sormak lazım

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt vererek 'ABD'ye kimi dost olarak gördüğünü sormak lazım' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ni "düşman" olarak nitelemesine AB'den yanıt geldi.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini "ABD'ye kimi dost olarak gördüğünü sormak lazım" ifadelerini kullandı.

'KİMİN DOSTUMUZ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ'

Mogherini, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarını Brüksel'de bir araya getiren Dışişleri Konseyi Toplantısı öncesinde basına açıklama yaptı.

Mogherini, "Ben bir gazeteci olsaydım, ABD Başkanı'na kimi dost olarak gördüğünü sorardım. AB olarak biz kimin dostumuz olduğunu çok iyi biliyoruz. ABD dostlarımızdan biri. Yönetimdeki değişimler ülkeler ve halklarımız arasındaki dostluğu değiştiremez" ifadelerini kullandı.

ABD'nin yanı sıra dünya genelinde de AB'nin birçok dostu olduğunu savunan Mogherini, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda'yla ticaret anlaşmaları imzalanacağını anımsattı.

'AB'NİN DÜŞMAN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

ABD Başkanı Donald Trump, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesinde CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bizim çok düşmanımız var. Ticarette bize yaptıkları konusunda AB'nin düşman olduğunu düşünüyorum. Şimdi AB'den beklemezsiniz ama düşmanlar" diye konuşmuştu.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Trump'a cevaben soysal medya hesabında, "ABD ve AB çok yakın dosttur. Aksi yönde olduğunu iddia eden yalan haber yaymaktadır" mesajını paylaşmıştı.