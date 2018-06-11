AB'den Trudeau'ya destek

Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, "AB, G7 Sonuç Bildirgesi'nin bütünüyle arkasında durmaktadır" dedi.

Avrupa Birliği ( AB ), ABD Başkanı Donald Trump tarafından "iki yüzlü ve zayıf olmakla" suçlanan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya destek çıktı. AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas , basına yaptığı açıklamada, " AB , G7 Sonuç Bildirgesi'nin bütünüyle arkasında durmaktadır" dedi. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Trudeau'yı "zorlu zirveye mükemmel hazırlanmış olması ve başkanlık etmesi" dolayısıyla tebrik ettiğini anımsatan Schinas, " AB , uluslararası, kurallara dayalı ve çok taraflı sistemi desteklemeye devam edecek" ifadelerini kullandı.