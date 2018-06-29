AB'den Rusya'ya yaptırımları sürdürme kararı

Avrupa Birliği liderleri, Rusya'ya yaptırımları sürdürme kararı aldı.

Avrupa Birliği liderleri, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların sürdürülmesi yönünde karar aldı.

Sputnik'in haberine göre ismini vermek istemeyen bir AB yetkilisi, "Rusya, Ukrayna ve Minsk anlaşmasına dair kısa bir tartışma oldu, bu tartışma Rusya'ya yaptırımların altı ay uzatılmasıyla sonuçlandı" dedi.

AB'den yapılan geçmiş açıklamalarda Rusya'nın yaptırımların kaldırılması için gerekli adımları atmadığı öne sürülmüştü.

Rusya'nın Ukrayna'yla yapılan Minsk anlaşmasına uyması, yaptırımların kaldırılması için ana kriter olarak sunuluyor.