AB'den Rusya'ya Navalnıy eleştirisi

AB, Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerine dair yaptığı açıklamada muhalif Navalnıy'ın adaylığının reddedilmesinin, siyasi çoğulculuk ve demokratik seçim ihtimaline "ciddi şüphe" düşürdüğünü belirtti.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS), Navalnıy'ın gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri için adaylığının reddedilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Navalnıy'ın Rusya'da adil bir biçimde yargılanmadan hüküm aldığı belirtilerek, "Rusya Merkezi Seçim Komisyonu'nun muhalif politikacı Aleksey Navalnıy'ın geçmiş mahkumiyeti sebebiyle 2018 yılındaki başkanlık seçimlerinde aday olamayacağını belirten kararı, Rusya'daki siyasi çoğulculuk ve demokratik seçimler yapılması ihtimalleri hakkında ciddi şüpheler uyandırdı." ifadesi kullanıldı.

Siyasi amaçlı suçlamaların seçimlere katılımı engellemek için kullanılmaması gerektiği belirtilen açıklamada herkese eşit fırsat verilmesinin beklendiği vurgulandı.

Navalnıy'ın adaylığı, yolsuzluk suçu nedeniyle düşürülmüştü.