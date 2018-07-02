AB'den Meksika'ya seçimlerden önceki şiddet olaylarını araştırma çağrısı

Avrupa Birliği Meksika'dan seçimlerden önce yaşanan şiddet olaylarının araştırılmasını talep etti. Meksika'da 145'in üzerinde aday seçimlerden önce öldürülmüştü.

Meksika'da seçimlerin sonuçlanmasının ardından Avrupa Birliği'nden açıklama geldi. AB açıklamasında seçimlerden önce yaşanan gazeteci ve siyasetçi cinayetlerinin araştırılması istendi.

Seçimlere giden sürecin şiddetle dolu olduğu söylenen açıklamada, konuyla ilgili hızlı ve şeffaf soruşturulma yapılması gerektiği belirtildi.

Etellekt verilerine göre Meksika'da seçimlerden önce 145 siyasetçi suikasta uğradı.

Bu sayıya öldürülen gazetecilerin ve çalışma yürüten gönüllülerin dahil olmadığı belirtiliyor.