AB'den İsrail ve Hamas'a çağrı

Avrupa Birliği, İsrail ve Hamas'a yönelik bir çağrı yaparak 'daha fazla can kaybı yaşanmamasını' istedi.

İsrail'in Filistinlilerin eylemlerine saldırısında onlarca direnişçi yaşamını yitirdi.

Avrupa Birliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Hem İsrail hem Hamas'a yönelik yapılan açıklamada "Herkesten daha fazla can kaybı yaşanmaması için hareketlerini sınırlandırmalarını istiyoruz" dendi.

Açıklamada "İsrail barışçıl protesto hakkını ve güç kullanımında orantılılık ilkesini tanımalıdır. Hamas ve Gazze'deki eylemleri yönetenlerse şiddet kullanmadıklarından emin olmalıdır" denildi.

Filistin hükümeti yaşananları "katliam" olarak nitelemişti.