AB'den İsrail açıklaması: Çok üzgünüz

Avrupa Birliği (AB), İsrail askerlerinin Filistinlilere dönük "aşırı güç kullanmasını" eleştiren bir açıklama yaptı.

AB, Gazze- İsrail sınırında düzenlenen Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında Filistinlilere sert müdahalelerde bulunan İsrail güçleri hakkında açıklama yaptı. Dün düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin kalabalığa silahla saldırısı sonucu 8 Filistinli hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı. Saldırılarda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 30 yaşındaki Filistinli gazeteci Yasir Murteca da kurbanlar arasında.

AB tarafından konuya dair yapılan açıklamada, “Yaşanan can kayıpları Avrupa Birliğini derinden üzdü. İsrail askerlerinin aşırı güç kullanması ele alınması gereken ciddi bir meseledir” ifadeleri kullanıldı. AB sözcüsü Maja Kocijancic, yaralananların hızlı bir şekilde iyileşmesini umut ettiklerini getirdiğini belirterek, "Avrupa Birliği yaşanan can kayıplarından ötürü çok üzgün" dedi.