AB'den İran'a: Nükleer anlaşmanın çözülme riskinden endişe duyuyoruz

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'yle Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanları, İran'ın Natanz nükleer tesislerine gelişmiş santrifüjler inşa etmesine ilişkin bir yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada 'Nükleer anlaşmanın çözülme riskinden endişe duyuyoruz' denildi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'yle Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanları İran'ın Natanz nükleer tesislerine gelişmiş santrifüjler inşa etmesine ilişkin bir yazılı açıklama yayımladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) son raporunda Natanz nükleer tesislerine gelişmiş santrifüjler inşa edildiğinin teyit edildiği belirtilen açıklamada, "ABD'nin 2018 mayısından bu yana uyguladığı yaptırımlar ve İran'ın anlaşmanın temel yükümlülüklerini yerine getirmeme kararı sonrasında, nükleer anlaşmanın çözülme riskinden endişe duyuyoruz" denildi.

Açıklamada İran, nükleer faaliyetlerin denetimine ilişkin UAEA ile işbirliği yapmaya ve diplomatik kanalları açmaya davet edildi.

ABD ANLAŞMADAN GEÇEN YIL ÇEKİLMİŞTİ

2015 yılında İran'la "5+1 ülke" (BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülke ve Almanya) arasında yapılan "Nükleer Anlaşma" geçen yıl ABD'nin anlaşmadan çekildiğini açıklamasının ardından yeni bir krize girmişti.