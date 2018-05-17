AB'den İran ve ABD konusunda ortak tutum

Avrupa Birliği zirvesinde ABD ve İran'a yönelik ortak tutum alınması kararlaştırıldı. AB ülkeleri İran anlaşmasının sürmesinden yana.

Avrupa Birliği ülkeleri Bulgaristan'daki zirvede İran'la anlaşmaya bağlı kalınması yönünde karar aldı. AB üyeleri, birliğin "Tahran'la iş yapan şirketlerin çıkarlarını savunmasından" yana.

ABD'nin İran'a yeniden yaptırım uygulayacağı bilinirken, bu yaptırım İran'da faaliyet yürüten Avrupalı şirketleri de kapsayacak.

Reuters'e konuşan üst düzey bir AB yetkilisi, İran anlaşmaya bağlı kaldığı sürece şirketlerin yaptırımdan korunması için AB'nin görevli olacağını söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise,AB'inn ABD ile ticaret görüşmelerine hazır olduğunu, birliğin ABD'nin yeni gümrük vergilerinden muaf olması gerektiğini belirtti.