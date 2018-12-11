AB'den İngiltere'ye: Yeni müzakere olmayacak

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere Başbakanı Theresa May'in meclisteki oylamayı iptal etmesinin ardından açıklama yaparak, İngiltere ile yeniden müzakere olmayacağını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Theresa May, mecliste yapılacak Avrupa Birliği'nden çıkış anlaşması oylamasını erteledi. Anlaşmanın mecliste kabul edilmemesi bekleniyordu.

May, anlaşmayı meclisten geçirebilmek için kimi değişiklikler isterken, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'den açıklama geldi.

YENİ MÜZAKERE OLMAYACAK

Juncker, AB ile İngiltere arasında yeniden müzakere olmayacağını ifade ederek, yalnızca netleşmeyen konulara açıklık getirmek ve anlaşmanın nasıl yorumlanacağını tartışmak üzere konuşulabileceğini söyledi.

"Olabilecek en iyi anlaşmayı yaptıklarını" söyleyen Juncker, oylamanın ertelenmesinin ardından yaptığı açıklamada anlaşmanın değiştirilmesi ihtimaline karşı çıktı.

MAY 'ENDİŞELERİ GİDERECEĞİNİ' ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Muhafazakar Parti'den çok sayıda vekilin anlaşmaya karşı çıktığı söylenirken, May yaptığı açıklamada AB zirvesinde konuyu görüşeceğini ifade etmişti.

May, AB liderleriyle görüşerek anlaşmaya dair "endişeleri gidereceğini" savunmuştu.

ANLAŞMA BAKANLARIN İSTİFASINI GETİRDİ

İngiltere Başbakanı, "Oylamayı bu şekilde yaparsak anlaşma büyük farkla kabul edilmeyecek" demişti.

AB ile varılan anlaşma sebebiyle dört bakan istifa etmiş, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, May'in "olayların kontrolünü kaybettiğini" ifade etmişti.

AB'den yapılan açıklamalarda İngiltere'nin çıkış sürecini durdurabileceği söyleniyor. Anlaşmasız çıkış, İngiltere için en kötü olasılık olarak değerlendiriliyor.