AB'den İngiltere'ye sınır baskısı

Avrupa Birliği Sözcüsü Margaritis Schinas İngiltere’nin birlikten anlaşmasız ayrılması halinde Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasında 'fiziki sınır' oluşturulacağını açıkladı. İngiltere Başbakanı Theresa May ise sınır konusunda milletvekillerinin taleplerini AB'ye ileteceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, İngiltere’nin AB'den anlaşmasız ayrılması halinde Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında “fiziki sınır” oluşacağını bildirdi.

Basın toplantısında konuşan Schinas, Brexit anlaşmasına ilişkin soruya, “Eğer beni anlaşmasız ayrılık halinde ne olacağı konusunda sıkıştırmak istiyorsanız söyleyeyim, ne olacağı çok açık; (Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasında) fiziki sınır olacak” yanıtını verdi.

MAY: TALEPLERİNİZİ İLETECEĞİM

İngiltere Başbakanı Theresa May ise Brexit anlaşmanın Parlamento'da reddi sonrası adımları atacaklarını açıkladı. May, en önemli anlaşmazlık konusu olan Kuzey İrlanda sınırı konusunda milletvekillerinin taleplerini AB'ye ileteceğini söyledi.

Sınır tartışmaları İngiltere’nin Birlik’ten ayrılmasının ardından ticaret ve dolaşımın bir kapısı olarak sermaye için kritik öneme sahip. Halihazırda bir sınır bulunmayan İrlanda ve İngiltere arasında “katı” bir gümrük rejiminin oluşturulmaması amaçlanıyor.

Brexit sürecinin tıkanmasında en önemli başlıklar biri de Kuzey İrlanda. May’in AB ile vardığı Brexit anlaşması, Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınır oluşmasını engellemeye dönük bir “tedbir maddesi” içeriyordu.