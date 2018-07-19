AB'den Google'a ceza henüz bir başlangıç olabilir

Avrupa Birliği'nin rekabet kurallarının ihlalinden dolayı Google'a verdiği rekor ceza tartışmaya açılırken, cezanın teknoloji ve yazılım sektöründe henüz bir başlangıç olduğu ve daha büyük cezaların gelebileceğine dikkat çekildi.

ABD'li dergi The Atlantic, Avrupa Birliği'nin Google'a verdiği yaklaşık 5 milyar dolarlık rekor cezayı tartışmaya açtı.

“Avrupa'nın Google'a darbesi henüz bir başlangıç olabilir” başlıklı yazıda Google'ın telefon üreticilerine ücretsiz Android işletim sistemi karşılığında arama motoru ve tarayıcı gibi Google uygulamaları ve hizmetlerinin ön yüklemesi şartı koyduğu belirtiliyor. Avrupa Komisyonu denetleyicileri, bunun rekabeti baltaladığını ileri sürdü.

Avrupa Komisyonu'nun bir diğer saptamasına göre Google, telefon üreticilerinin alternatif Android işletim sistemi yüklemelerini engelliyor. Açık kaynaklı bir işletim sistemi olan Android, isteğe göre farklı bir şekilde geliştirilebilirken, bunun kısıtlanması rekabet kuralları ve tüketici haklarının ihlali olarak görülüyor.

5 milyar dolarlık cezanın Google için çok ciddi bir miktar olduğu belirtilirken, Google'ın ana şirketi Alphabet'in 2017'deki kârının 12,6 milyar dolar olduğu, ceza miktarının şirketin yıllık kazancının yüzde 40'ına tekabül ettiğine dikkat çekiliyor.

Finansal duruma bir bütün olarak bakıldığında Google'ın gelirlerinin artmaya devam ettiği ve yatırımcıların cezaya rağmen şimdilik fazla endişeli olmadığı ifade edilirken, Avrupa Komisyonu'nun kararının uzun vadede şirketi nasıl etkileyeceğinin henüz belirsiz olduğu, Android işletim sistemi uygulamalarında çeşitliliğin artması ihtimalinin şirketin geleceğinde belirleyici olacağı söyleniyor.

Avrupa Komisyonu'nun teknoloji sektörünün küresel denetleyici otoritesi konumuna geldiği, daha büyük cezaların ise gelmesinin beklendiği vurgulanıyor.