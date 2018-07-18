AB'den Google'a 4,34 milyar avro ceza

Avrupa Komisyonu, Google'a Android işletim sistemiyle rekabet kurallarını ihlal etmesi sebebiyle 4,34 milyar avro ceza verdi.
Google'ın ana şirketi Alphabet'e bu konudaki pratiklerini değiştirmesi için 90 gün verildi. Aksi takdirde şirkete ilave cezalar geleceği aktarılıyor.
Nakit rezervleri Mart ayı sonunda 103 milyar dolar civarında olan Google, karara itiraz edeceğini duyurdu.
Google'ın Android işletim sistemini kullanarak tekelleşmeye çalıştığı söyleniyor.
Karar sebebiyle kimi telefon üreticilerinin Android işletim sistemini kullanmaktan kaçınabileceği öne sürülüyor.