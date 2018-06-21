AB'den Ermenistan'a 190 milyon dolarlık yardım paketi

Avrupa Birliği, Ermenistan'a 1917-2021 dönemi için 190 milyon dolarlık mali yardım yapmayı planlıyor.

Avrupa Birliği'nin Ermenistan'daki "reform sürecini desteklemek" için 190 milyon dolar mali yardım yapacağı duyuruldu.

AB dış politika yetkilisi Federica Mogherini, desteğin "ekonomik kalkınma ve insan haklarının teşvik edilmesini" sağlayacağını öne sürdü.

Brüksel'de gerçekleşen AB-Ermenistan Ortaklık Konseyi görüşmesiyle birlikte birliğin Ermenistan'la yapacağı işbirliğinin kapsamı görüşülmüştü.

Ermenistan'da gerçekleşen protestoların ardından "yolsuzluğu bitireceğini" açıklayan Nikol Paşinyan iktidara gelmişti. Mogherini, Ermenistan politikalarının "yolsuzlukla mücadele" ya da "kamu idaresinde reformla sınırlı olmadığını" belirterek, ekonomik kalkınma ve "insan hakları" gibi meseleleri de önemsediklerini söyledi.

AB yetkilisi ülkede "seçimlere güvenin onarılması" gerektiğini de belirtti.

