AB'den Erdoğan'a 'sınırı açarız' yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı 'Suriye'de Güvenli Bölge oluşturulmadığı takdirde kapıları açmak zorunda kalabiliriz. Avrupa söz verdiği yardımları vermedi' açıklamasına Avrupa Birliği'nden yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı 'Suriye'de Güvenli Bölge oluşturulmadığı takdirde kapıları açmak zorunda kalabiliriz. Avrupa söz verdiği yardımları vermedi' açıklamasına Avrupa Birliği'nden (AB) yanıt geldi.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Natasha Bertaud, geçen hafta AB ve Türkiye'nin karşılıklı olarak göç anlaşmasına bağlı kalacağına ilişkin mutabakat sağladığını yineledi. Bertraud, "İyi niyetlerle bu anlaşma temelinde Türk ortaklarımızla hareket edebileceğimize olan güvenimiz devam ediyor" dedi.

Bertraud, "AB söz verdiği yardımları vermedi" ifadesine ilişkin şu yanıtı verdi:

"Sığınmacılar için 2015 yılında Türkiye'de kurulan tesislere destek vermeye devam ediyoruz ve bu desteğimiz Türkiye'de bulunan sığınmacıların yaşam koşullarına ve güvenliğine önemli seviyede katkıda bulunuyor. Bu alana ayrılan 6 milyar avroluk fonun bugüne kadar 5,6 milyar avroluk bölümünü aktardığımızı hatırlatmak isteriz. Geri kalan kısım da kısa süre içerisinde aktarılacak".

Bertraud, söz konusu miktarın dışındaki talepler konusunda "diyaloğa her zaman açık olduklarını" söyledi.