AB'den Erdoğan'a seçim tebriği

Avrupa Birliği’nin iki isminden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seçim tebriği geldi.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı gönderdikleri mektupla seçim sebebiyle kutladılar.

Erdoğan’ı, “yeniden Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi” vesilesiyle kutlayan Tusk ve Juncker’in mektubunda, Türkiye’nin AB adayı bir ülke ve önemli bir ortak olduğu vurgusuna yer verildi.

Kutlama mektubunda, “Güvenlik, göç ve enerji gibi AB-Türkiye ilişkilerinin ortak çıkar alanlarında sizinle yakın şekilde çalışmayı sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

AB, seçimlerden bir gün sonra AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu’nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn’ın imzasını taşıyan ortak bir yazılı açıklama yapmış ancak herhangi bir kutlama vurgusunda bulunmamıştı.

Mogherini ve Hahn’ın açıklamasında da Tusk ve Juncker’in mektubundaki ortak çalışma vurgusuna yer verilerek, “Cumhurbaşkanı ve Parlamento ile önümüzdeki çok sayıda ortak zorluğun üzerine gidilmesi için birlikte çalışacağız” denilmişti.

Açıklamada, “Genel olarak, acilen hukukun üstünlüğü ve temel haklar bağlamındaki eksiklerin üzerine gidilmesinden Türkiye yarar sağlayacaktır” ifadelerine de yer verilmişti.