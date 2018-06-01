AB'den Dünya Ticaret Örgütü'nde Çin ve ABD'ye karşı süreç başlatma kararı

Avrupa Birliği, Dünya Ticaret Örgütü'nde ABD ve Çin'e karşı yasal süreç başlatma kararı aldı.

Avrupa Birliği'nin ticaret sorumlusu Cecilia Malmstrom, ABD ve Çin'e karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde yasal süreç başlatma kararı aldıklarını duyurdu.

Malmstrom, "Eğer oyuncular kurallara uymayacaksa sistem çöker ve bu yüzden bugün hem ABD'ye hem de Çin'e karşı süreç başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, "ticaret savaşı" başlatarak AB ve Çin'in de aralarında bulunduğu ülkelere karşı kapsamlı gümrük vergileri getirmiş, bu karara yanıt olarak karşılıklı gümrük vergileri konmaya başlamıştı.