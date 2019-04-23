AB’den ABD’nin muafiyetleri kaldırma kararına tepki

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Maja Kocijancic, ABD’nin İran’dan petrol ithalatında 8 ülkeye uyguladığı yaptırım muafiyetini sonlandırmasını üzüntüyle karşıladıklarını açıkladı.

Avrupa Birliği’nden yapılan açıklamada ABD’nin İran petrolü satın alan ülkelere yaptırımlardan muafiyeti sonlandırma kararının üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Maja Kocijancic gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin bu kararının İran'la nükleer anlaşmanın uygulanmasını da baltalama riski taşıdığını söyledi.

Kocijancic “ABD’nin dün muafiyetleri yenilemeyeceğini duyurmasını üzüntüyle karşıladık. Bu durum Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (KOEB - İran’la nükleer anlaşma) uygulanmasını da baltalama riski taşıyor. Biz Avrupa Birliği olarak, İran nükleer konusundaki sözlerini tümüyle ve etkili bir biçimde yerine getirmeyi sürdürdüğü sürece KOEP’e bağlı kalmayı sürdüreceğiz" dedi.

ABD’nin kararının ardından İran Dışişleri Bakanı sözcüsü Abbas Musevi konuyla ilgili Avrupalılar dahil olmak üzere müttefikleriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını bildirmişti.

