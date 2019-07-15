AB'den 15 Temmuz açıklaması: O günü ve o geceyi çok iyi hatırlıyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Brüksel'deki Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesi 15 Temmuz'un yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Mogherini, 'Bugün darbe girişiminin üçüncü yıl dönümü ve hepimiz o günü ve o geceyi çok iyi hatırlıyoruz. Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz' dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Brüksel'de bugün yapılacak Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesi 15 Temmuz'un üçüncü yıl dönümüne ilişkin konuştu. Mogherini, "Bugün darbe girişiminin üçüncü yıl dönümü ve hepimiz o günü ve o geceyi çok iyi hatırlıyoruz. Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz" açıklamasında bulundu. ÇAVUŞOĞLU'YLA 'KIBRIS' GÖRÜŞMESİ Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme yaptığını sözlerine ekleyen Mogherini, "Bugün üye ülkeler, sondaj faaliyetleriyle ilgili AB liderlerinin haziran ayında aldığı kararın nasıl izleneceğini görüşecek" diye konuştu.