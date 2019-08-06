AB'de Brexit gerginliği artıyor: Müzakere yapacak koşullar yok

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, İngiltere ile Brexit için yeni 'anlamlı' bir müzakere yapılmasını sağlayacak koşulların bulunmadığını açıkladı.

Avrupa Birliği'nde (AB) Brexit tartışmaları devam ediyor.

AB yetkilileri, İngiltere ile Brexit için yeni 'anlamlı' bir müzakere yapılmasını sağlayacak koşulların bulunmadığını açıkladı.

AB diplomatları İngiltere'nin, eski başbakan Theresa May döneminde müzakere edilen anlaşmanın büyük değişiklikler geçirmediği sürece anlaşmasız bir ayrılığı tercih edeceğine dair açıklamalarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

ÜÇ YIL ÖNCESİNE DÖNDÜK

Bir AB müzakerecisi "Üç yıl önce müzakerelere başladığımız noktaya geri döndük" dedi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi ise AB'nin anlaşmayı yeniden müzakere etmeme tercihini gözden geçirmesini umduklarını söyledi.

Bir Başbakanlık sözcüsü, AB'nin tutum değiştirmeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

31 EKİM'DE AYRILIYOR

Theresa May'in AB ile müzakere ettiği anlaşma Avam Kamarası'nda üç ayrı oylamada reddedilmişti.

Yeni Başbakan Boris Johnson ise 31 Ekim'de anlaşma olsa da olmasa da İngiltere'nin AB'den ayrılacağını söylüyor.