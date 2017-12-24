ABD'den YPG'ye silah desteği açıklaması

ABD Başkanı Trump'ın IŞİD'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk, Rakka’daki operasyonların tamamlanmasıyla birlikte, "yerel güçlere verdikleri desteğin düzeyinde ayarlamalar yapılacağını" dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda açıklama yaptı.

McGurk'e bir gazeteci, Trump’la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında YPG'ye verilen silah desteğiyle ilgili yapılan görüşmeyi sordu.

McGurk, bazı teçhizatları sınırlı şekilde verdiklerini kaydetti. Bu süreçte NATO müttefiki Türkiye’ye karşı çok şeffaf olduklarını vurgulayarak operasyonların büyük aşamasının tamamlanmasıyla birlikte, askeri desteğin düzeyinde ayarlamalar yapılacağını ifade etti.

Suriye’deki varlıklarını devam ettireceklerinin altını çizen McGurk, yıllar geçtikçe desteğin türünde ayarlamalar yapılmasının doğal olduğunu belirtti.

ABD'li yetkili, ''IŞİD'in zayıflatılmasına karşın Suriye'de halen yapılacak çok iş olduğunu'' dile getirdi.