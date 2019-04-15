ABD'den 'YPG'siz güvenli bölge' açıklaması

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 'Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda da çalışıyoruz' dedi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda da çalışıyoruz" dedi.

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Ortak Yıllık Konferansı'nda yaptığı konuşmada Jeffrey, Suriye'deki çeşitli konular üzerine Türkiye ile çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, İran ve Rusya ile Astana grubunun bir üyesi ve Suriye nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan Suriyeli muhaliflerin sesi oluyor. Bu durum Birleşmiş Milletlerin bu ülkedeki siyasi süreçle ilgili hedefleri açısından çok önemli."

Jeffrey, "Esad rejimi kimyasal ve nükleer silahlardan vazgeçmeli. Suriye, teröristler için bir sığınak olmamalı ve buradaki İranlılar evlerine geri dönmeli" diye konuştu.

IŞİD'e karşı koalisyonla Türkiye ve Suriye'nin kuzeyindeki çalışmaların önemli olduğunu kaydeden Jeffrey güvenli bölge konusunda ise "Türkiye ile henüz üzerinde tam anlaşamadığımız bir güvenli bölge üzerine çalışıyoruz. Türkiye'nin çok önemli güvenlik endişeleri var. ABD, Türkiye'nin bizim IŞİD'e karşı birlikte savaştığımız insanlarla ilgili endişelerini de anlıyor. Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda da çalışıyoruz" dedi.

Suriye'de IŞİD'in yenildiğini ve İdlib'deki krizin şimdilik önüne geçildiğini söyleyen Jeffrey, "BM aracılığıyla Suriye'deki siyasi süreci yeniden canlandırıyoruz" dedi.