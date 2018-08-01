ABD’den yeni Brunson açıklaması: Çok gerçek yaptırım riskleri...

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de ev hapsinde tutulan rahip Andrew Brunson’un serbest bırakılması talebini yineledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın brifinginde Türkiye’de ev hapsinde tutulan rahip Andrew Brunson’a ilişkin konuştu.

Nauert, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in birkaç gün önce Türk hükümetine karşı “çok gerçek” yaptırım risklerinden söz ettiğini hatırlattı.

Bu konuda ABD hükümeti olarak Türk hükümetiyle çok sayıda görüşmelerinin olduğunu ifade eden Nauert, tam olarak nasıl yaptırımlar getirilebileceğine ilişkin bir tahminde bulunamayacağını belirtti.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Nauert, “Elbette rahip Brunson’un evine geri gönderilmesini arzu ederiz. Bu çok geç kalmış, uzun zamandır beklenen bir adım. O masum. Türkiye’de uzun süredir hapiste tutulmasından endişe duymaya devam ediyoruz. Ev hapsine alınması elbette doğru yönde atılmış bir adım ama kesinlikle yeterli değil” diye konuştu.