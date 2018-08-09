ABD'den Venezuelalıları kabul eden Kolombiya'ya finansal destek

ABD Birleşmiş Milletler Temsilcisi Nikki Haley, Venezuelalıları ülkesine kabul eden Kolombiya'ya 9 milyon dolarlık destek sağlayacağını açıkladı.

ABD Birleşmiş Milletler Temsilcisi Nikki Haley, ülkesinin Venezuelalı göçmenlere yardım etmesi için Kolombiya'ya 9 milyon dolarlık destek sağlayacağını açıkladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin göreve başlama törenine katılan Haley, “Bunun sürdürülebilirliğini ciddi bir şekilde tartışmalıyız” açıklamasını yaptı.

Venezuela sınırındaki Cucuta şehrinde konuşan Haley, finansal desteğin sanitasyon, sağlık ihtiyaçları, sterilizasyon, ilaç ve “Venezuela halkına gerçek anlamda yardım edebilecek şeyler” için sağlanacağını belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alan Haley, “Maduro, nihayetinde üstesinden gelinmesi gereken bir kişi” ifadesini kullandı.

Görevi Duque'ye devreden önceki Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, 400 bin Venezuelalıya iki yıllık oturma izni vermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, kendisine düzenlenen suikast girişiminden Santos'u sorumlu tutarken, Santos iddiaları yalanlamıştı.

EKVADOR, OHAL İLAN ETTİ

Ekvador ise ülkeye Venezuela'dan giden göçmenlerin artışının ardından dün olağanüstü hal ilan etti.

Ekvador Dışişleri Bakanlığı, bu haftanın başından itibaren günde 4 bin 200 Venezuelalının ülkeye giriş yaptığını açıkladı.

Bir ay sürecek olağanüstü halin sağlık, sosyal hizmetler ve güvenlik kontrollerinin hızlandırılması amacıyla ilan edildiği belirtildi.

Uluslararası Göç Örgütü ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Ekvador'a destekte bulunacağı ifade edildi.