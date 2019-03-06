ABD'den Venezuela ile iş yapan finans kurumlarına yaptırım tehdidi

ABD, Venezuela'ya yönelik yaptırımlarını genişletiyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Venezuela ile işlem yapan finans kurumlarına yönelik yaptırım tehdidinde bulundu. ABD Başkan Yardımcısı Pence de 77 Venezuela vatandaşının daha vizesinin iptal edileceğini açıkladı.

ABD'nin Venezuela'da Bolivarcı hükümeti devirmeye yönelik girişimleri devam ediyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında Venezuela hükümetiyle iş yapan finans kurumlarını "uyardıklarını" belirterek yaptırım tehdidinde bulundu. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise Venezuela'daki hükümet yetkililerinin de aralarında bulunduğu 77 kişinin vizesinin daha iptal edileceğini söyledi.

John Bolton açıklamasında, "ABD yabancı finansal kurumlarını, Nicolas Maduro'nun yararına gayri meşru işlemlerin kolaylaştırılmasına dahil olmaları durumunda yaptırımla karşılaşacakları konusunda uyarmaktadır" dedi. Bolton açıklamasında "ABD Maduro'nun Venezuela halkının zenginliğini çalmasına izin vermeyecek" ifadesine yer verdi.

Mike Pence ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bağlantılı 77 kişinin daha vizesinin iptal edileceğini söyledi. ABD cuma günü 49 Venezuelalının vizesini iptal etmişti.

Washington'da Latin Amerika konulu bir toplantıda konuşan Pence "Bugün Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Maduro rejiminden yetkililerin ve ailelerinin de içinde bulunduğu 77 kişinin vizesini iptal etmeye hazırlanıyor" dedi.

