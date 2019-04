ABD'den ülkelere çağrı: Rus uçaklarının Venezuela'ya uçmasını engelleyin

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu koltuktan indirmek için girişimlerde bulunmaya devam eden ABD, Caracas yönetiminin destekçisi Rusya'nın bu ülkeye erişimini kesmeye çalışıyor.

​Twitter hesabından bir açıklama yapan Ortagus, "Rus uçaklarına Venezuela'daki eski acımasız yönetime tedarikte bulunmak için kendi havasahasını kullanma izni vermeyi reddettiği için Malta hükümetini alkışlıyoruz. Tüm ülkeleri Kremlin'in diktatör Maduro'ya desteğini durdurmak için Malta örneğini izlemeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

We applaud the government of #Malta for refusing to allow Russian planes to use its airspace to supply the brutal former regime in #Venezuela. We call on all countries to follow Malta’s example to stop the Kremlin’s support for the dictator Maduro. #EstamosUnidosVE @MFAMalta

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) 19 Nisan 2019