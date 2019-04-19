ABD'den ülkelere çağrı: Rus uçaklarının Venezuela'ya uçmasını engelleyin

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Washington'un tüm ülkelere Rus uçaklarının Venezuela'ya uçmasını engelleme çağrısı yaptığını açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu koltuktan indirmek için girişimlerde bulunmaya devam eden ABD, Caracas yönetiminin destekçisi Rusya'nın bu ülkeye erişimini kesmeye çalışıyor.

​Twitter hesabından bir açıklama yapan Ortagus, "Rus uçaklarına Venezuela'daki eski acımasız yönetime tedarikte bulunmak için kendi havasahasını kullanma izni vermeyi reddettiği için Malta hükümetini alkışlıyoruz. Tüm ülkeleri Kremlin'in diktatör Maduro'ya desteğini durdurmak için Malta örneğini izlemeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.