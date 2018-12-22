ABD'den Ukrayna'ya 10 milyon dolarlık askeri destek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın donanmasını güçlendirmesi için Kiev’e 10 milyon dolarlık ek yardım yapılacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya donanmasını güçlendirmesi için 10 milyon dolar destekte bulunulacağını açıkladı.

ABD’nin bu açıklaması Litvanya ve İngiltere’nin Ukrayna’ya “güvenlik desteği”ni artıracakları açıklamasının ardından geldi.

25 Kasım’da Rusya’nın, karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Ukrayna donanmasına ait savaş gemilerini mürettebatıyla beraber alıkoymasının ardından Kiev, NATO, ABD ve AB’ye yardım çağrısında bulunmuştu. Rusya, Ukrayna gemilerinin Karadeniz’de provokasyon yaptığını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Rusya’yı Ukrayna gemilerini ve mürettebatını “derhal” serbest bırakmaya ve Kerç Boğazı ile Azak Denizi’ni Ukrayna limanları arasında sefer yapan gemilere açık tutmaya çağırdı.