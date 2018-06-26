ABD'den Türkiye'ye yönelik 'S-400' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemlerini alması halinde ABD’nin Türkiye’ye yaptırımlar uygulanabileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin Rusya’dan S -400 füze savunma sistemlerini satın alması halinde, Washington’un Türkiye’ye yaptırımlarda bulunacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, haziran ayının başında yaptığı Washington ziyareti esnasında, ABD’nin S-400 savunma sistemleri üzerinden "yapay bir kriz oluşturmaya çalıştığını" savunmuştu.

Rusya ve Türkiye arasında S-400 savunma sistemleri üzerine varılan mutabakat, ABD’nin tepkisine yol açmış, Washington, yapılan anlaşmanın NATO savunması ile bağdaşmadığını öne sürmüştü.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, "Ankara'nın S-400 alması halinde ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle Türkiye'ye F-35 teslimatını engelleme yetkimiz var" diye konuştu.

'ÖNCELİĞİMİZ S-400 ALIMININ ENGELLENMESİ'

Türkiye ile ilişkilerde öncelikli amaçlarından birinin Ankara'nın S-400 almasının önüne geçmek olduğunu belirten Dışişleri Bakan Yardımcısı, şunları söyledi:

''Türkiye'deki en önemli kaygılarımız, tutuklu bulunan rahip Andrew Brunson ve diğer ABD vatandaşlarıyla ABD Büyükelçiliği'nin Türk çalışanlarının serbest bırakılması, Ankara'nın Rus S-400 sistemlerini almasının engellenmesi, Suriye'nin kuzeyindeki durumun istikrara kavuşması için sahadaki güçlerimiz ve partnerlerimizle ilgili geçici anlaşma yapılması ve IŞİD'in geri dönüşünün engellenmesi.''