ABD’den Türkiye'ye 'yaptırım' tehdidi: Sonuçları olur...

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchinson, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması durumunda "yaptırım" uygulanabileceğini söyledi.

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye’nin Rus S-400 füzelerini alması durumunda yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı ve NATO ile işbirliğinin sınırlandırılacağı yönünde açıklamada bulundu.

DW Türkçe'nin aktardığına göre Brüksel’de Cuma günü yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde telekonferans sistemiyle brifing düzenleyen ABD Büyükelçisi Hutchison, dışişleri bakanları buluşmasının, Temmuz ayındaki NATO Liderler Zirvesi öncesindeki son toplantı olması nedeniyle önem taşıdığını söyledi.

Hutchison, "Batı Balkanlar, NATO’da külfet paylaşımı, terörle mücadele ve partner ülkelerle işbirliği" konularını gözden geçireceklerini söyledi.

'ÇOK KAYGILIYIZ'

Hutchison, DW Türkçe’nin sorusu üzerine, Rusya ile son dönemde işbirliğini güçlendiren Türkiye’nin S400 füze savunma sistemi satın almasına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin, "kuruluşunun ilk evrelerinden itibaren üyesi olduğu NATO’nun askeri faaliyetlerine önemli destek sağladığını" savunan Hutchison, “Türkiye bizim için NATO’da sağlam bir müttefik olmuştur. Ancak gelinen noktada çok kaygılıyız” dedi.

NATO'DAN DIŞLANMA UYARISI

"S400, bir Rus füze savunma sistemi. Bu sistem NATO müttefikimiz ile müşterek çalışma yöntemimize zarar verecek. Bunda şüphe yok” diyen Hutchison şunları kaydetti:

“Bu NATO için, birlikte çalışabilirlik açısından, sorun teşkil ediyor. Rus füze savunma sistemi Türkiye ile kapsamlı, tümüyle birlikte çalışabilmemize engel teşkil edecektir. Uçak ve pek çok ekipmanımızın olduğu, farklı operasyonlar yürüttüğümüz Türkiye ile kapsamlı birlikte çalışma modelimiz, NATO üyesi olmayan Rusya’nın savunma sistemine sahip olması durumunda etkilenecektir.”

'ZOR BİR DURUM'

“Bu çok ağır, zor bir durum” diyen ABD Büyükelçisi, Türkiye’ye S-400’ler yerine farklı seçenekleri değerlendirme çağrısı yaptıklarını, "Türkiye’nin kendini savunma hakkı olduğunu ve bunu anlayışla karşıladıklarını" söylemekle birlikte şu açıklamalarda bulundu:

“Türkiye, NATO’nun hasmı olduğu herkes tarafından bilinen, ittifakımıza karşı faaliyetler yürüten bir ülkeden askeri teçhizat almanın ne tür sonuçları olacağının bilincinde olmak zorunda. Türkiye’nin bu kararını yeniden gözden geçireceğini umut ediyoruz. Türkiye’yi her daim olduğu gibi hem ABD’nin hem de NATO’nun güçlü bir müttefiki olarak görmek istiyoruz. ”

'ABD İLE İLİŞKİLERDE SONUÇLARI OLUR'

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemin almasının, ABD ile ikili ilişkilerde de sonuçlar doğuracağını öne süren Hutchison, “ABD olarak, Rusya’dan askeri teçhizat alan herhangi bir ülkeye yaptırım öngören bir yasamız var. Bu yasa hiç kimse için yok sayılamaz. Yani ikili düzeyde de çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız” diye konuştu.