ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye seyahat edecek vatandaşlarına yaptığı uyarıda Irak ve Suriye sınırına yakın bölgelere ve Güneydoğu illerine gidilmemesini istedi. Uyarıda Türkiye’de 'terörist saldırı' ve ‘keyfi tutuklanma’ riski olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde Türkiye’ye seyahat edecek ABD vatandaşlarına yeni uyarılar yer aldı.

ABD vatandaşlarının Türkiye’nin Irak ve Suriye sınırlarına yakın bölgelerine “terörizm” riski nedeniyle gitmemelerini istenen uyarıda şu illere ise gitmek isteyenlerin ise yeniden düşünmeleri tavsiyesinde bulunuldu: Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van.

Uyarı notunda “Türkiye’de terörist grupların olası saldırılar planlamayı sürdürdüğü” ifade edilerek, saldırıların hedefinin turistik bölgeler, ulaşım ve alışveriş merkezleri, yerel kamu binaları, otel ve restoranlar, ibadet yerleri, parklar, sportif ve kültürel etkinlikleri ile eğitim kuruluşları, havaalanları ve diğer kamuya açık yerler olabileceği belirtildi.

Seyahat uyarısında ayrıca Türkiye’de güvenlik güçlerinin ABD vatandaşlarının da dahil olduğu on binlerce kişiyi sınırlı ya da gizli deliller ve siyasi güdümlü gibi görünen temellere dayanarak terörist örgüt bağlantısı iddiasıyla gözaltına aldığı ifade edildi. Uyarıda Türkiye'de hükümetin açıkça izin vermediği gösterilere katılmanın ve sosyal medyada hükümeti eleştirmenin tutuklanma sebebi olabileceği kaydedildi.