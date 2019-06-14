ABD'den Türkiye'ye karşı yeni hamle

ABD'nin Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) 200 TIR ağır silah ve zırhlı araç gönderdiği öne sürüldü.

ABD'nin bugün, uriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) silah ve araçlardan oluşan 200 TIR'lık bir yardım konvoyu gönderdiği iddia edildi.

Sputnik’in haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen SDG'li şunları söyledi:

"ABD, bize ağır silah ve ile zırhlı araçlar ile pikaplar gönderdi. Ayrıca, yeni askeri üslerin inşasında kullanılmak üzere beton bloklar da gönderildi. ABD, Deyr er Zor ve Haseke bölgelerinde yeni üsler kuracak. Sevkiyat, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin kontrolündeki Semalka Sınır Kapısı'ndan yapıldı. Oradan da Tırlarla Kobani bölgesindeki SDG merkezlerine bırakıldı. ABD bize yardım etmeye devam edecektir."