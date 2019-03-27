ABD'den Türkiye'ye 'İran yaptırımları' mesajı

Türkiye’nin İran yaptırımlarını 'agresif bir şekilde' uygulamasını beklediklerini söyleyen ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Mandelker, 'habisçe' diye nitelendirdiği İran'ın faaliyetlerine destek olanlara yaptırım uygulamakta kararlı olduklarını kaydetti.

ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Mali İstihbarat Müsteşarı Sigal Mandelker, Türkiye'den İran'a yönelik yaptırımları "agresif bir şekilde” uygulamasını beklediklerini söyledi.

ABD yönetiminin, İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 25 şirket ve kişiye yaptırım kararını açıklamasının ardından telekonferans yoluyla gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sigal Mandelker, son gelişmeler ve Türkiye'den beklentileri hakkında açıklamalar yaptı.

DW Türkçe'nin haberine göre, İran tarafından yaptırımları baypas etme hedefiyle kurulan "geniş çaplı bir ağ” tespit ettiklerini aktaran Mandelker, bu ağın İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki paravan şirketlerden oluştuğunu söyledi.

Bu ağın faaliyetlerini, İran'ın "yaptırımları delme tezgahı” olarak nitelendiren ABD'li müsteşar, ağın merkezinde İran Devrim Muhafızları kontrolündeki Ansar Bankası ile döviz işlemleri faaliyetlerini yürüten Ansar Döviz'in yer aldığını anlattı.



TÜRKİYE'DEN BEKLENTİLER

Mandelker, DW Türkçe'nin sorusu üzerine, İran yaptırımları konusunda Türkiye ile görüş ayrılıkları, mevcut işbirliği ve Ankara'dan beklentilerini de değerlendirdi.

Türk yetkililer ile IŞİD ile mücadele konusunda da işbirliği yaptıklarını söyleyen ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Mandelker şöyle devam etti:

"Diğer ülkelere olduğu gibi Türkiye'ye de mesajımız, yaptırımların agresif bir şekilde uygulanmasıdır… Biz, şirketlerin ya da ülkelerin, bilmeyerek ya da bilerek, İran rejiminin hileli tezgahı olduğuna inandığımız bir ağda yakalanmalarını görmek istemiyoruz. Tıpkı dün harekete geçerek bu döviz tezgahında yer alan Türk şirketlerini yaptırım kapsamına dahil ettiğimiz gibi, gelecekte de yaptırımlarımızı İran Devrim Muhafızları, Kudüs Gücü, İran Savunma Bakanlığı, ve İran rejimi ile ilişkili olanların, habis ve alçakça faaliyetlerine destek olan diğer şirketlere uygulayacağız.”