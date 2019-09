ABD’den Suudi petrol tesislerine saldırıyla suçladığı İran’a ‘karşılık’ tehdidi

Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco’ya yönelik Cumartesi günkü saldırılarla ilgili ABD’den İran’ı suçlayan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İran’ın "uluslararası kurallara dayalı düzenin altını oyduğunu" öne sürerek saldırılara karşılık vermek için ortaklarıyla birlikte çalıştıklarını açıkladı.

Esper Twitter’dan yaptığı açıklamada “Haftasonu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Irak Savunma Bakanı El Şamari ile Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine son saldırılar hakkında görüştüm” dedi.

Beyaz Saray’da Pentagon yetkilileri ile ABD Başkanı Donald Trump’a saldırı hakkında bilgi verdiklerini belirten Esper “ABD ordusu ve kurumlar arası ekibimiz bu benzeri görülmemiş saldırıya karşılık vermek ve İran tarafından altı oyulmakta olan uluslararası kurallara dayalı düzeni korumak için ortaklarımızla çalışıyor” dedi.

The United States military, with our interagency team, is working with our partners to address this unprecedented attack and defend the international rules-based order that is being undermined by Iran.

— Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) September 16, 2019