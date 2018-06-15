ABD'den Suriye'nin güneybatısı için tehdit

ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye hükümetinin ülkenin güneybatısındaki askeri operasyonlarına karşı 'sert ve uygun' karşılık verileceği açıkladı, Rusya'yı Suriye hükümetini durdurmaya çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Suriye hükümetinin, ülkenin güneybatısında Rusya, ABD ve Ürdün arasında anlaşmayla oluşturulan "gerilimi azaltma bölgesi"ndeki faaliyetlerini "ihlal" olarak niteleyerek "kesin ve uygun karşılık verileceği" tehdidinde bulundu.

Suriye'nin güneybatısında yer alan bölge, Ürdün ve İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne sınır komşusu ve hükümetin kontrolü dışında kalan bölgelerden biri.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkenin her karışını kontrol altına alacağını belirtmişti. Suriye ordusunun ülkenin güneybatısındaki cihatçı grupları kuşatma operasyonları da sürüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi üyesi olarak saldırıları durdurmak ve hükümeti daha fazla askeri saldırı düzenlememeye mecbur bırakmak için Suriye hükümeti üzerindeki diplomatik ve askeri nüfuzunu kullanmakla yükümlü olduğu" ifadelerine yer verildi.