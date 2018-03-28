ABD'den 'Suriye Gelecek Partisi' yorumu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heathet Nauert, PYD tarafından kurulduğu iddia edilen 'Suriye Gelecek Partisi'ne ilişkin 'Bölgenin yapısını temsil ediyor' yorumunda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heathet Nauert, bugünkü basın toplantısında PYD tarafından kurulduğu iddia edilen ‘Suriye Gelecek Partisi' ile ilgili de konuştu.

Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in haberine göre, Suriye’de BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı Suriye’nin geleceği için siyasi müzakere sürecini öngören kararına saygı duyan her siyasi partiyi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

"Suriye’deki korkunç durumdan çıkışı askeri değil siyasi çözümde gören bütün grupları elbette destekleriz" diyen Nauert, "Suriye Gelecek Partisi size göre YPG/PYD’nin bir parçası mıdır?" sorusuna yeni partinin çoklu bir etnik yapıdan oluştuğunu ve o bölgenin yapısını temsil ettiğini düşündükleri cevabını verdi.