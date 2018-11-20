ABD’den sonra İngiltere’den de tepki: Avrupa ordusu delilik

İngiltere Savunma Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından dile getirilen bağımsız bir Avrupa ordusu kurma fikrinin “tehlikeli” ve “delice bir düşünce” olduğunu söyledi, NATO’yu baltalayacak bir Avrupa ordusunun kurulmasına İngiltere’nin katılmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Avrupa ordusu kurulması önerisine ABD’den sonra bir tepki de İngiltere’den geldi. ABD Başkanı Trump’ın “küstahça” dediği Macron’un önerisi için İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson da “delice bir fikir” dedi.

Avrupa’nın 70 yıldır NATO tarafından korunduğunu söyleyen İngiliz bakan, NATO’yu baltalayacak bir Avrupa ordusundan söz etmenin “delice bir fikir” olduğunu kaydetti.

'AB ORDUSUNU TARTIŞMAYA AÇMAK TEHLİKELİ'

Bakan Williamson “İngiltere’nin benim dönemimde asla Avrupa ordusunun bir parçası olmayacağından tamamen emin olabilirsiniz. Bu kesinlikle delice bir fikir. NATO geçen 70 yıl boyunca Avrupa’nın güvenliğini temin etti ve bundan gurur duymamız gerekir. Ayrı bir askeri güç kurarak bunu baltalamalı mıyız? Kesinlikle hayır. Yeni bir AB ordusunu tartışmaya başlamak tehlikelidir ve NATO’nun üstlendiği güvenliği baltalar” diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron iki hafta önce bir radyo söyleşisinde kıtayı koruyacak “gerçek bir Avrupa ordusu”na ihtiyaç olduğunu belirtmiş, "Kendimizi Çin, Rusya ve hatta ABD'den koruyabilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.



ABD Başkanı Trump, Macron’un sözlerine Twitter üzerinden verdiği yanıtta Avrupa ülkelerinin önce NATO’da üstlerine düşen payı ödemeleri gerektiğini söylemişti.



İngiltere Savunma Bakanı Williamson da benzer bir açıklama yaparak “Avrupa ciddi ciddi kendi ordusunu kurmayı düşünmeye başlamadan önce sınırlarını saldırılardan 70 yıldır koruyan orduyu layıkıyla finanse etmelidir” diye konuştu. Avrupa’nın ABD ve İngiltere’nin liderliğinde NATO’nun korumasıyla büyük servet biriktirdiğini söyleyen Williamson, Avrupa ülkelerinin GSYH’sinden yüzde 2’lik katkısının çok olmadığını belirtti.

NATO bütçesine Avrupa ülkelerinin katkısı uzun süredir tartışma konusu. Son olarak Temmuz ayında toplanan NATO Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Trump, Avrupa ülkelerini savunma harcamalarını hemen yüzde 2 hedefine ulaştırmaya ve daha sonra yüzde 4'e çıkarmaya çağırmıştı.

