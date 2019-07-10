ABD'den sondaj uyarısı: Türkiye Kıbrıs'taki faaliyetlerini durdurmalı

Rusya, Mısır ve Fransa'nın açıklamalarının ardından ABD de Türk sondaj gemisi Yavuz'un Kıbrıs sularındaki faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin uyarıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs sularında sondaj çalışması yapan ikinci Türk gemisi Yavuz'un faaliyetlerini durdurması gerektiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, "ABD,Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sularda yaptığı sondaj çalışmalarını sürdürmesinden ve son olarak sondaj gemisi Yavuz'u Karpaz bölgesine göndermesinden derin kaygı duymaktadır. Bu provokatif adımlar, bölgede tansiyonu artırmaktadır. Türk yetkililere bu operasyonları durdurması çağrısında bulunuyor ve tüm tarafları, bölgede tansiyonu artıracak adımlardan uzak durmaya ve kaçınmaya davet ediyoruz…Adanın doğalgaz ve petrol kaynaklarının, kapsamlı bir uzlaşma halinde, diğer tüm kaynaklarda olduğu gibi, iki toplum arasında eşit şekilde paylaştırılması gerektiğine inanıyoruz" ifadeleri yer aldı.

RUSYA'NIN YANI SIRA FRANSA VE MISIR EŞ ZAMANLI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Rusya, bir önceki gün Türkiye’nin Kıbrıs sularındaki eylemlerinden endişeli olduğunu açıklarken Mısır ve Fransa, dün eş zamanlı yaptığı açıklamada Türkiye'nin uluslararası hukuka aykırı eylemleri durdurması gerektiğini belirtmişti.