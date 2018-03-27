ABD'den Sincar açıklaması: Çekildiklerini görmek istiyoruz

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, 'PKK'nin Sincar bölgesinden çekildiğini görmek istiyoruz' açıklamasında bulundu.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Savunma Bakanlığı'ndaki (Pentagon) basın ofisini ziyaret ederek başta Rus diplomatların sınır dışı edilmesi ve Türkiye ile devam eden görüşmeler olmak üzere değerlendirmelerde bulundu.



AA'nın aktardığına göre; Mattis, gazetecilerin sorularını yanıtlamadan önce PKK'nin Irak'ın kuzeyinde yer alan Sincar bölgesindeki varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Kuzey Irak'ta sınırın hemen karşı tarafında yer alan Sincar'da PKK'nin Türkiye'ye yönelik tehdidi var" diyen Mattis, "Biliyorsunuz PKK, ABD tarafından bir terör örgütü olarak tanınıyor. PKK'nin Sincar bölgesinden çekildiğini görmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

MENBİÇ AÇIKLAMASI

Mattis, Menbiç'e yönelik herhangi bir hareketlilik görmediklerini, burası konusunda Türkiye ile herhangi bir tıkanıklık olmaksızın görüşmelerin devam ettiğini ifade ederek, "Bunu çözeceğimiz konusunda iyimserim. Daha önce de zor zamanlarımız olmuştu." dedi.

Mattis, AA muhabirinin "Türkiye’nin Menbiç'te niyeti açık. Türkler Menbiç'e girmek ve YPG unsurlarının ilçeden çıkarılmasını istiyor. Buna karşın ABD'nin önerisi nedir? ABD ne teklif ediyor burada?" sorusuna, şu cevabı verdi:

"Türkiye bir NATO ortağıdır ve birbirimizin yanında durduk. Suriye'de özellikle bazı konularda ciddi anlaşmazlıklarımız oldu. Ancak bunlar görüşmelerimizin açıklığı ve sıklığını etkilemedi. Bunu da aşacağız. Daha önce de söylediğim gibi bunu basın üzerinden konuşmaktan ziyade yüz yüze ve birebir konuşmayı tercih ederim. Bu konu Türkler için çok hassas. Orada yaptığımız şey IŞİD'i ortadan kaldırmaktır. Karmaşık bir savaş alanında tüm çatışan akımları hesaba katmak zorundayız."

RUS DİPLOMATLARIN SINIR DIŞI EDİLMESİ

ABD'nin yanı sıra birçok Avrupa ülkesinin Rus diplomatları sınır dışı etmesi ve NATO'nun 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etmesine ilişkin konuşan Mattis, "Sadece o diplomatları çıkarmadılar aynı zamanda Rusya'ya ayrılan o pozisyonları da iptal ettiler. Rusya'nın tercihleri sayesinde bu artık bir çalışma konusu değil. Rusya, düşüncesiz faaliyetlere varacak derecede stratejik bir rakip olmayı seçti. Rusya’nın Avrupa ile ortak olma potansiyeli de var. Çünkü zenginlikleri Avrupa’ya bağlı ancak şunu da anlamamız gerekir Rusya NATO ülkeleri başka bir ilişki peşinde arayışında." dedi.