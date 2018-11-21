ABD'den SDG'ye 300 TIR silah ve zırhlı araç

ABD, YPG'nin de içerisinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri'ne 300 TIR, silah ve zırhlı araç gönderdi. Türkiye, ABD'nin SDG'ye verdiği yardımları kesmesini istiyor.

ABD, "Hejin operasyonu" kapsamında YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri'ne 300 TIR, silah ve zırhlı araç gönderdi.

Sputnik'in haberine göre ABD, Suriye-Irak sınırındaki "Hejin ile Bagoz kasabasının IŞİD'den alınması operasyonu" kapsamında SDG'ye ağır silahlar ile zırhlı araçlar gönderdi.

2500'e yakın IŞİD militanının saklandığı bu kasabalar Suriye'de IŞİD'in elinde kalan son bölgeler olması bakımından büyük önem taşıyor.

'FÜZELER, OTOMATİK MAKİNELİ TÜFEKLER, HAVAN TOPLARI...'

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan SDG'den üst düzey bir yetkili şunları söyledi:

"ABD, Hejin operasyonu nedeniyle bize zırhlı Hummer araçlar ile ağır silahlar gönderdi. Pikap araçlar da gönderdi. 300 TIR, silah ve zırhlı araçlar gönderdi. Bize gönderilen silahlar içerisinde füzeler, otomatik makineli tüfekler, havan topları ve diğer silahlar var. Silahlar ve zırhlı hummer araçlar Kuzey Irak'tan karayoluyla Semelka Sınır Kapısı'ndan sokuldu.

Türkiye'nin olası bir müdahalesine karşın bize gelen silahlar ABD üslerindeki depolarda tutuluyor. Sonra ihtiyaca göre bölgelere dağıtılıyor. Silah sevkiyatları artık geceleri yapılıyor. Basın çok haber yapmasın ve Türkiye ile başka ülkeler çok tepki vermesin diye silah sevkiyatları mümkün olduğu kadar gizlilik içerisinde yapılıyor."