ABD'den SDG'ye 250 tır ağır silah ve zırhlı araç

ABD, Suriye Demokratik Güçleri'ne 250 tır dolusu ağır silah ve zırhlı araç teslim etti.

ABD, Deyrezzor operasyonu kapsamında YPG'nin de içerisinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri'ne 250 tır ağır silah ve zırhlı Hummer araçları gönderdi. ABD, şimdiye kadar SDG'ye 4800 tır ağır silah ve zırhlı araç gönderdi.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan bir SDG yetkilisi ABD'nin "Deyrezzor operasyonu nedeniyle" bu sabah kendilerine zırhlı araçlar ile ağır silahlar gönderdiğini belirterek şöyle konuştu:

"ABD Deyrezzor'da askeri varlığını artırıyor. ABD'nin Deyrezzor'da 3 askeri üssü de bulunuyor. Kendi üslerinde askeri varlığını artırıyor. ABD, Deyrezzor operasyonu nedeniyle bize 250 tır zırhlı Hummer araç ile ağır silahlar gönderdi. Pikap araçlar da gönderdi. Son 4 gündür silahlar her gün geliyor, çünkü ihtiyaç var. Deyrezzor doğusunda IŞİD'e yönelik operasyonumuz devam ediyor. Silahlar ve zırhlı araçlar Kürdistan bölgesinden (Kuzey Irak) kara yoluyla Semelka Sınır Kapısından sokuldu. Oradan da tırlarla Deyrezzor doğusuna bırakıldı."