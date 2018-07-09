ABD'den SDG'ye 200 kamyon dolusu silah ve teçhizat

ABD, Haseke'nin kuzeyinde ana unsurunu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne 200 kamyon dolusu silah verdi.
Kamyonlarda silah, askeri ekipman ve mühimmat bulunduğu belirtiliyor.
ABD yönetimi, Türkiye'nin itirazlarına rağmen SDG'yi silahlandırmayı sürdürüyor.
ABD'nin verdiği silahların Irak'tan Suriye'ye Simalka Geçişi'nden getirildiği, silahların Irak sınır muhafızları tarafından denetlendikten sonra SDG'ye teslim edildiği bildiriliyor.
SDG güçleri, Haseke'nin güneyinde IŞİD'le çatışmaya devam ediyor.