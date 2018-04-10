ABD'den savaş pozu!

ABD'nin Suriye tasarısına ilişkin Birleşmiş Milletler oylaması bugün 22.00'de gerçekleşecek. Bugün ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da üst düzey askeri liderlerle gerçekleştirdiği akşam yemeğinin fotoğrafını paylaştı.

Suriye yönetimini Duma'da "kimyasal silah" kullanmakla suçlayan ABD, konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne tasarı sunuyor.

ABD tarafından sunulan tasarı bugün BMGK'de 22.00'de oylanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, alacağını duyurduğu Suriye kararı sebebiyle Latin Amerika ziyaretini iptal etmişti.

Öte yandan Trump, sosyal medya hesabından, ''Dün gece, Amerika'nın üst düzey savunma ve askeri liderlerini Beyaz Saray'da akşam yemeğine davet etmek benim için büyük onurdu. Amerikan ordusu, dünya tarihindeki en büyük savaş gücüdür. Üniformalı erkek ve kadınlarımıza sarsılmaz bağlılık taahhüdüm var'' sözleriyle Beyaz Saray'da üst düzey askeri yetkililerle düzenlenen akşam yemeğinin fotoğrafını paylaştı.