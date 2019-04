ABD'den S-400 tehdidi: Türkiye seçimini yapmalı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Washington'da düzenlenen NATO toplantısında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasıyla ilgili konuştu.

Pence, "Türkiye seçim yapmalı. Tarihteki en başarılı askeri ittifakın önemli bir ortağı olarak mı kalacak yoksa ittifakımızı baltalayan bu tür umursamaz kararlar alarak bu ortaklığın güvenliğini riske mi atacak?" dedi.

Pence, Washington'da düzenlenen "NATO Birleştirir: İttifak 70 Yaşında" etkinliği kapsamında Atlantik Konseyi, German Marshall Fund ve Münih Güvenlik Konferansı tarafından düzenlenen panelde konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Pence konuşmasında "ABD'nin Patriot hava savunma sistemini sağlamasına rağmen Türkiye'nin S-400 alımı planına devam etmesi oldukça tedirgin edicidir" ifadesini kullandı. Pence "Türkiye eğer Rus S-400 satın alma işlemini tamamlarsa F-35 programından da çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalır. Bu durum, Türkiye'nin sadece savunma kapasitesine zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda programdaki Türk tedarikçilerin de birçoğuna zarar verir" dedi.

Pence konuşmasının ardından paylaştığı Twitter mesajında da "ABD Başkanı Trump açıkça beyan etti, NATO müttefiklerinin ittifakımız arasındaki uyumu tehdit eden düşmanlarımızdan silah satın almaya devam etmesine kayıtsız kalmayacağız" dedi.

Turkey must choose. Does it want to remain a critical partner in the most successful military alliance in history or does it want to risk the security of that partnership by making such reckless decisions that undermine our @NATO alliance?

