ABD’den S-400 açıklaması: Yanlış karar

Trump’ın Savunma Bakanı adayı Mark Esper, 'Türkiye’nin S-400 kararı yanlıştı ve hayal kırıklığına uğrattı’ dedi.

ABD Savunma Bakan vekilliği görevini yürütürken ABD Başkanı Trump tarafından dün resmen bakanlığa aday gösterilen Mark Esper, bu görevinin onay süreci için Senato’da verdiği ifadede Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın almasına da değindi.

Türkiye’nin “uzun süreli ve çok yetenekli bir NATO müttefiki” olduğunu söyleyen Esper “Ancak S-400 konusundaki kararları yanlıştı ve hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

Esper bu açıklamayı ABD Senatosu’nun Silahlı Hizmetler Komitesi’nde ifade verdiği sırada yaptı.

Esper dün Trump tarafından bakanlığa resmen aday gösterilmesinin ardından Senato’nun adaylığını değerlendireceği süreç boyunca Savunma Bakan Vekili görevinden ayrılarak Ordu Bakanı olmuştu.

Türkiye’nin Rusya’dan ilk S-400 teslimatını almasının ardından cuma günü Pentagon tarafından yapılacağı duyurulan basın toplantısı Mark Esper ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın telefon görüşmesi sonrası süresiz olarak ertelenmişti. ABD'li bir heyetin bu hafta Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.