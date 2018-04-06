ABD'den Rusya'ya yaptırım

ABD 38 Rus patron, siyasetçi ve bürokrata yaptırım kararı aldı. Kamu şirketlerini ve bürokratları da kapsayan yaptırımlar bir bütün olarak Rusya'yı hedef alıyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın patronlara yaptırım uygulayacağı konuşulmaya başlanmıştı. ABD basınında çıkan haberlerin ardından 38 Rus patron, siyasetçi ve bürokrata yaptırım kararı alındığı açıklandı. Yaptırım kapsamına alınan isimler arasında Putin'in eski damadı da bulunuyor. Suriye'de kimyasal saldırı yapıldığı gerekçesiyle yaptırım uygulanan Rus kamu şirketlerinin yanısıra Süleyman Kerimov, Mihail Fradkov ve Sergey Fursenko gibi tanınmış isimler de yaptırım listesinde. Bakanlar, milletvekilleriyle birlikte petrol, finans ve silah sektörlerindeki kamu şirketleri hedef alınmış durumda. Yaptırımlarda Suriye göndermesi de yapılması Rusya'nın bir bütün olarak hedef alındığına işaret ediyor. İLGİLİ HABER 'ABD Rus oligarklara yaptırım planlıyor'