ABD’den Rusya’ya Güney Osetya tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Rusya’nın Güney Osetya’da askeri bariyerler kurduğuna yönelik haberleri yakından izlediklerini söyledi.
Ortagus “Tüm tarafları tansiyonu düşürmeye ve çatışmadan kaçınmaya davet ediyoruz” dedi.
ABD’li sözcü Rusya’ya Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya’da gerilimi artırmaktan kaçınma çağrısında bulundu.
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Güney Osetya’da Rus askerlerinin sınır bölgesine yapay bariyerler kurduğunu belirterek duruma tepki göstermişti.