ABD'den Rusya bankasına yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya bankası Agrosoyuz Commercial Bank'ı, KDHC ile ilişkili yaptırım listesine eklediğini duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım listesinde bulunan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) merkezli Foreign Trade Bank’ın Moskova Temsilcisi Han Jang Su'ya hizmet verdiği gerekçesiyle Rus bankası Agrosoyuz Commercial Bank'a yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Açıklamada, Agrosoyuz Commercial Bank’ın, FTB’nin Moskova Yardımcı Temsilcisi Ri Jong Won adına da çeşitli hesaplar açtığı da belirtilirken, Ri Jong Won’un da bugün itibarıyla yaptırım listesine eklendiğini bildirildi.

Rus bankasının bugüne kadar KDHC'li bankalar için yaptığı işlemlerin milyonlarca dolara ulaştığı öne sürülen açıklamada, buna örnek olarak 2013 yılında Kore Birleşik Kalkınma Bankası adına yapılan 5,5 milyon dolarlık transfer gösterildi.