ABD'den Ortadoğu'ya yeni asker sevkiyatı

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Ortadoğu'ya bin asker sevk edileceğini açıkladı

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ek kuvvet talebine karşılık olarak, Genelkurmay ve Beyaz Saray ile danışarak, Orta Doğu'daki hava, deniz ve kara tehditlerine karşı savunma amaçlı yaklaşık bin asker sevk edilmesi yetkisi verdim" ifadesini kullandı.

Shanahan, "İran'ın son saldırıları ABD personeli ve bölgedeki menfaatlerini tehdit eden İran güçleri ve İran destekli grupların düşmanca tavırlarına dair aldığımız istihbaratı doğruluyor" diye konuştu.

ABD'nin İran ile bir çatışmaya girme peşinde olmadığını öne süren Shanahan, "Bugün atılan adım, bölgede faaliyet gösteren askeri personelimizin güvenlik ve huzuru ve milli menfaatlerimiz içindir. Durumu dikkatle izlemeye devam edeceğiz ve istihbarat ile tehdit durumlarına göre kuvvet durumunu tekrar ayarlayacağız" dedi.