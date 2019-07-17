ABD'den Myanmarlı komutanlara giriş yasağı

ABD, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve bazı generallere Arakan'daki şiddet olayları nedeniyle ülkeye giriş yasağı koyulduğunu açıkladı.

ABD, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, yardımcısı Soe Win ve iki tuğgenerale Arakan'daki (Burma) şiddet olaylarından sorumlu olduklarını gerekçe göstererek ülkeye giriş yasağı koyduğunu duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Burma hükümeti, insan hakları ihlallerine ve bunun sorumlularının yargılanmasına ilişkin hiç bir adım atmazken Burma ordusunun ülkede insanlık suçu işlediğine ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor" açıklamasını yaptı.

MYANMAR ORDUSUNDAN KINAMA

Myanmar ordusu sözcüsü tuğgeneral Zaw Min Tun, ülkede yaşanan şiddet olaylarının görmezden gelindiğine ilişkin algının yanlış olduğunu belirterek ABD'nin aldığı kararı kınadığını açıkladı.

Min Tun, "Şu an bir soruşturmaları yürüten bir komitemiz var. Bunu görmezden gelmemeliler" dedi.

ARAKAN'DA NE OLUYOR?

Myanmar’ın (Burma) batısındaki Rakhine eyaletinde yaşayan Rohingya müslümanlara yönelik şiddet olayları, Myanmar’daki BM Komisyonu tarafından gündeme getirilmişti. Ülkedeki etnik çalışmaların kökeni 19. yüzyıldaki İngiliz sömürge yönetimi dönemine kadar uzanırken, coğrafyadaki emperyalist rekabet ve cihatçı terör başlıkları bugün de güncel durumda.